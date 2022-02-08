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مساء اليوم.. اجتماع حاسم لاتحاد الكرة لتسمية مدرب المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-08T08:10:17+0000
مساء اليوم.. اجتماع حاسم لاتحاد الكرة لتسمية مدرب المنتخب العراقي

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء موعدا لعقد اجتماع مهم في مقره ببغداد لحسم موضوع تسمية مدرب المنتخب الوطني خلفاً للمقال بيتروفيتش.

وقال عضو اتحاد الكرة رحيم لفتة لوكالة شفق نيوز؛ ان اجتماعاً حاسماً سيعقد مساء اليوم في الساعة السادسة مساءً بمقر الاتحاد لتداول موضوع المنتخب الوطني ومباراتيه المتبقيتين وحسم موضوع تسمية المدرب الجديد.

واضاف؛ ان الاتحاد سيناقش الخيارات التي وضعها لعدد من المدربين وهم راضي شنيشل وعبد الغني شهد وباسم قاسم وايوب اوديشو لتسمية واحد من هذه الأسماء المطروحة للمهمة الوطنية.

ونفى عضو اتحاد الكرة؛ ما يتم تداوله في الوسط الرياضي عن تسمية مدرب المنتخب الاولمبي سوكوب ليكون ضمن خيارات الاتحاد لتسليمه مهمة تدريب المنتخب.

واكد لفتة؛ أن المهمة ستكون مؤقتة لمباراتي المنتخب أمام الإمارات وسوريا ضمن المنافسات المؤهلة لكأس العالم.

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