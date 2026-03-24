مساندة ودعم مكسيكي لـ"أسود الرافدين" وتذاكر الجماهير العراقية تكاد تنفد

شفق نيوز- متابعة

تشهد أجواء تواجد منتخب العراق في المكسيك حراكاً جماهيرياً متصاعداً، حيث أكدت وسائل إعلام مكسيكية أن أعداداً كبيرة من الجماهير أبدت دعمها للمنتخب العراقي، معلنة حضورها الى جانب المشجعين العراقيين في المباراة المرتقبة.

وبحسب التقارير، فإن الإقبال على تذاكر المدرجات المخصصة للجماهير العراقية يشهد وتيرة متسارعة، إذ اقتربت من نفاد نصف سعتها قبل أسبوع من موعد اللقاء، مدفوعة بحضور لافت للجاليات العراقية القادمة من دول مجاورة، والتي حرصت على تأمين مقاعدها مبكراً لمساندة أسود الرافدين.

وتجاوزت مبيعات تذاكر مواجهة العراق أمام سورينام أو بوليفيا، ضمن الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، 20 ألف تذكرة ما دفع اللجنة المنظمة إلى التراجع عن قرارها السابق وفتح أجزاء من المدرجات العليا لملعب مونتيري الذي يتسع لـ53,500 متفرج، بهدف استيعاب الإقبال الجماهيري المتزايد.

وعلى صعيد آخر يواصل مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين جذب الاهتمام خارج المستطيل الأخضر، بعدما أصبح محور حديث وسائل الإعلام في بوليفيا وسورينام التي أبدت قلقاً واضحاً من قدراته التهديفية في حال تأهل أحدهما لمواجهة منتخب العراق.

وتناولت تلك الوسائل أداء أيمن حسين بإشادة كبيرة، مشبهة إياه بالنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في ظل أرقامه اللافتة أمام منتخبات قوية، من بينها تسجيله ثنائية في شباك اليابان، إلى جانب أهدافه بمرمى كوريا الجنوبية وأوكرانيا في مناسبات أخرى.

ويعكس هذا الزخم الإعلامي المستوى المعروف لأيمن حسين الذي بات أحد أبرز الأوراق الهجومية المؤثرة في صفوف المنتخب العراقي واسماً حاضراً بقوة في حسابات المنافسين قبل المواجهة المنتظرة.