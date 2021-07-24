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مساع لتقليص فرق الدوري العراقي الممتاز إلى 16 فريقاً

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-24T09:25:23+0000
مساع لتقليص فرق الدوري العراقي الممتاز إلى 16 فريقاً

شفق نيوز / أعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم السبت، سعيها إلى تقليص عدد فرق الدوري الممتاز للعمل بها في السنوات المقبلة.

وقال رئيس لجنة المسابقات، حيدر عوفي، لوكالة شفق نيوز، إنه "قدم دراسته للتطبيعية بشأن تقليص عدد الفرق في الموسمين المقبلين حتى يصل العدد إلى ستة عشر فريقاً، مبيناً أن "التطبيعية رحبت بالدراسة وستكون هناك جلسة الأسبوع الحالي لاعتمادها رسمياً".

وأضاف عوفي، أن "الموسم المقبل تهبط أربعة فرق للدرجة الأولى على أن يتأهل فريقان للممتاز، وفي الموسم الذي يليه تهبط أربعة فرق أخرى والتأهل يكون لفريقين ليستقر العدد عند الـ 16 فريقاً".

وبين أن "الهدف من الهبوط التدريجي هو لتحديد عدد فرق الدوري الممتاز ليستقر بستة عشر فريقا تتنافس فيما بينها على لقب الدوري الممتاز".

وأوضح عوفي، أن "ذلك يسهم في تطوير مستوى الدوري العراقي والسيطرة على مواعيد المنافسات وبروز لاعبين على مستوى عال من خلال التنافس الحقيقي بين الفرق الستة عشر".

يشار إلى أن فريقا السماوة والحدود هبطا رسميا إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن حلا بالمركزين التاسع عشر والعشرين، في تسلسل فرق الدوري الممتاز.

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