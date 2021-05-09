مساعد مدرب منتخب الشباب العراقي يهدد بتدويل خلافه مع الهيأة التطبيعية

شفق نيوز/ اكد مؤيد جودي المدرب المساعد لمنتخب شباب العراق لكرة القدم/ يوم الأحد، بأنه لن يخضع للتحقيق الذي تجريه لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي.

وقال جودي لوكالة شفق نيوز؛ "لقد كلفت محام لمتابعة التحقيق"، مؤكدا انه لم يبدر منه اي كلام يسيء لشخصيات في التطبيعية.

واضاف انه لم يقصد ولم يحدد اسم خلال تصريحه على خلفية اقصائه من تدريب منتخب شباب العراق بطريقة معيبة لا تليق بتاريخه وما حققه مع المدرب الاول قحطان جثير وزملاءه للفريق خلال مدة تسلمه المهمة.

وهدد بأنه سيرفع دعوى قضائية ضد الهيأة التطبيعية ويدول القضية ويوصلها للاتحاد الدولي، ومحكمة كاس الرياضية في حال إصدار قرار ظالم ومجحف بحقه من قبل التطبيعية عقب انتهاء التحقيق.

وكانت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية استدعت المدرب (مؤيد جودي) للحضور إلى اللجنة في مقر اتحاد الكرة، يوم غد الاثنين، بعد تصريح له في وسائل الإعلام.