مساعد مدرب الزوراء: الخسارة أمام النصر مخيبة لكنها تعكس واقع المباراة

شفق نيوز- جدة

أكد حسام فوزي، مساعد مدرب نادي الزوراء العراقي، أن خسارة فريقه أمام النصر السعودي بنتيجة 5-1 جاءت مخيبة للآمال، رغم أنها تعكس واقع مجريات المباراة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وقال فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إن فريق الزوراء كان يطمح إلى استثمار هذه المواجهة من أجل تقديم مستوى أفضل عبر الاحتكاك مع فرق كبيرة بحجم النصر، واكتساب المزيد من الخبرة، إلا أن النتيجة لم تكن بالمستوى المأمول.

وأوضح أن فريق الزوراء خاض حصتين تدريبيتين فقط على الملاعب في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى وجود فارق كبير بين هذه الملاعب وتلك المتوفرة لديهم، سواء من حيث الجودة أو الجاهزية.

وأضاف فوزي أن الفوارق الفنية بين الفريقين كانت واضحة، لافتاً إلى وجود بعض المشاكل الهجومية داخل منطقة الجزاء، إلى جانب أخطاء دفاعية، معتبراً أن مواجهة فريق بحجم ونجومية النصر تمثل فرصة مهمة لاكتشاف هذه السلبيات والعمل على معالجتها مستقبلاً.

وفي ختام حديثه، توقع فوزي أن يحقق نادي النصر لقب البطولة بسهولة، مؤكداً أنه يُعد ضيفاً ثقيلاً وقوياً في هذه المنافسة، وعلى جميع الفرق المشاركة.