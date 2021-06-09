مساعد كاتانيتش يؤكد جهوزية المنتخب العراقي لمواجهة هونغ كونغ

شفق نيوز / أكدَ المدرب المساعد للمنتخب العراقي لكرة القدم، رحيم حميد، جاهزية جميع اللاعبين لمباراة هونغ كونغ، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وقالَ حميد، لوكالة شفق نيوز إن "الجميع يدركون أهمية مباراة هونغ كونغ، الفوز خيار المنتخب الوحيد لحسم التأهل بنسبة كبيرة قبل مباراة إيران المهمة التي ستحدد ملامح المتصدر للمجموعة الثالثة".

وأضافَ أن "مباراة هونغ كونغ ليست سهلة، لديهم الدافع والحافز لتحقيق نتيجة جيدة أمام المنتخب العراقي، وسنلعب بطريقة تؤهل الفريق للفوز، ورغم غياب لاعبين مهمين عن هذه المباراة نتيجة حرمان أمجد عطوان وعلاء مهاوي بسبب تراكم البطاقات، إلا أن البدلاء جاهزون ويعول عليهم لتقديم المستوى المطلوب".

وشدّد حميد، على أهمية "الظفر بنقاط هونغ كونغ الثلاث، وذلك لتجنب الدخول في حسابات المركز الثاني مع بقية المجموعات الثمانية".

ولفت إلى أن "الملاك التدريبي لديه الثقة الكاملة بجميع اللاعبين، لاسيما مع عودة سعد ناطق من الإيقاف، وكذلك دخول إبراهيم بايش في أجواء التدريبات بعد شفائه من الإصابة".

واختتمّ المدرب المساعد لأسود الرافدين حديثه بالقول:" لم نقدم كل ما لدينا أمام كمبوديا، ونأمل بتحسين الأداء مع تحقيق الفوز في هذه المباراة، رغم أننا نلعب تحت رطوبة مرتفعة جداً، وهذا ما يؤثر على قدرات اللاعبين فنياً وبدنياً".

يشارُ إلى أن المنتخب العراقي يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة لكل من منتخبي إيران والبحرين اللذين لعبا سبع مباريات، و5 نقاط لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.