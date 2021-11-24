مساعد "ادفوكات" يكشف آلية استدعاء لاعبي المنتخب العراقي

شفق نيوز/ كشف "رحيم حميد" المدرب المساعد للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، آلية دعوة اللاعبين للمنتخب، نافياً وجود تاثيرات وتعمد في دعوة واقصاء البعض منهم.

وقال حميد لوكالة شفق نيوز، "أنا وبتروفيتش مسؤولان عن استدعاء اللاعبين وكان المدرب المستقيل ادفوكت يقتنع باغلب مانقدمه له من اسماء كونه كان يتابع مباريات الدوري من هولندا عبر القنوات الناقلة للدوري العراقي".

وأضاف حميد "لا أنكر أن لي دور كبير في دعوة اللاعبين واختيار الأنسب، لان ذلك من ضمن مهامي، إلا انني لم اظلم اي لاعب ولا اتعمد الابعاد واحرص كل الحرص على دعوة لاعبين عراقيين محترفين في دوريات اوروبية إن كانوا على مستوى عالٍ يؤهلهم تمثيل المنتخب".

وأشار إلى أن "ابعاد بعض اللاعبين يكون على اساس المستوى الفني او عدم جاهزية اللاعب من عدمه"، مبيناً أن "علاقتي مع كل اللاعبين طيبة واعاملهم كابنائي واخوتي الصغار ولم تحدث اي مشكلة مع اي لاعب جعلتني يوماً اتخذ موقفاً ينعكس على دعوة احدهم للمنتخب او ابعاده".

وأكد أن "تشكيلة المنتخب لبطولة العرب المقررة انطلاقها في قطر نهاية الشهر ستكون اغلبها من اللاعبين الشباب"، موضحاً "لقد قررنا منحهم الفرصة لتعويدهم على اجواء المنافسات الدولية لتتولد لديهم الخبرة ومن ثم الاستفادة منهم مع المنتخب بشكل مستمر".