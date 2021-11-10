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مساعد ادفوكات: نحن من نختار التشكيلة وليس درجال وملاعب العراق غير صالحة

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-10T11:12:23+0000
مساعد ادفوكات: نحن من نختار التشكيلة وليس درجال وملاعب العراق غير صالحة

شفق نيوز/ اكد بيترفتش مساعد مدرب المنتخب العراقي ديك ادفوكات، يوم الاربعاء، ان الجهاز الفني عمل بشكل دقيق وجيد في اعداد اللاعبين للمباراة المقبلة امام سوريا المقررة يوم غد بالساعة الثامنة مساءً على ملعب الغرافة.

وقال مساعد المدرب في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي اصبح مستعدا بشكل جيد للقاء يوم غد"، مضيفا، "اننا عملنا في الايام السابقة على اختيار لاعبين جدد ومحترفين في دوريات اوربية لتعزيز صفوف الفريق وكسب نقاط مباراتنا امام سوريا".

وتابع، "يجب ان نغير المزيد من اللاعبين في المباريات المقبلة واخترنا من الدوري العراقي ومن المنتخب الاولمبي من خلال المتابعة ومشاهدة الدوري عن قرب وكذلك المنتخب الاولمبي".

واشار بيترفتش الى ان "هنالك مشكلة وهي ان العراق بحاجة الى منشآت رياضية تحتضن مباريات فرق الدوري" ، لافتاً ان "الملاعب سيئة في العراق وتعيق اللاعب من تقديم كل مالديه من مستوى فني بينما على العكس نراه يقدم مستوى جيد في ملاعب الشعب والبصرة واربيل كون ارضيتها جيدة".

وتابع ان "هنالك انتقادات تزعجنا وهي والتي تصدر من قبل الاعلام والجمهور في اي دولة لكن المزعج بالموضوع هنالك من يقول ان عدنان درجال رئيس الاتحاد هو من يختار اللاعبين وهذا خطأ في تفكيرهم فمن يختار اللاعبين هم جهاز فني مؤلف من ادفوكات ورحيم حميد وبتروفتش".

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