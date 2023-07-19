مسابقات اليد تحدد موعد انطلاق الدوري العام وتحدد ضوابطه

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الأربعاء، موعد انطلاق الدوري العام للموسم 2023-2024، فيما حدد التعليمات والضوابط للفرق المشاركة.

وقال المشرف على لجنة المسابقات في الاتحاد رعد عبد رمضان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "اتحاد اللعبة حدد يوم الجمعة المصادف 8-9-2023 ليكون موعداً لبدء مسابقة الدوري العام على طريقة المجاميع في العاصمة بغداد وأن آخر موعد لتسليم كشوفات عقود اللاعبين والمدربين الى الاتحاد هو 20-8-2023، وأن النادي الذي يتخلف عن التسليم بالموعد المحدد سيكون بحكم المنسحب من الدوري العام".

وأضاف "لا يجوز لأي لاعب أو مدرب التواجد مع فريقه أثناء المباريات ما لم يكن لديه عقد مع النادي ومختوم وموقع من رئيس النادي ومصادق عليه من قبل الاتحاد العراقي لكرة اليد، وعلى الأندية المنتمية حديثاً للمشاركة في نشاطات الاتحاد جلب آخر اجازة تأسيس مصدقة من وزارة الشباب والرياضة ودفع بدل انتماء قدره 250,000 دينار خلال الاجتماع، حسب تعليمات قانون الاتحادات الرياضية رقم 24 لسنة 2021 والنظام الاساسي للاتحاد".

وتابع رئيس لجنة المسابقات "سيتم تزويد الأندية بجدول المباريات وتوقيتاتها لاحقا"، داعياً اللاعبين والمدربين الذين لديهم مستحقات مالية لدى الأندية إلى "تزويد الاتحاد بالوثائق والعقود التي تثبت ذلك لدراستها ومناقشتها من قبل مجلس إدارة الاتحاد وإصدار القرارات المناسبة بشأنها بحد اقصى لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2023/7/29".