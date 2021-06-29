مسابقات اتحاد الكرة تحدد موعد الأدوار النهائية لدوري الرديف

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، اليوم الثلاثاء، موعد انطلاق مباريات دوري الرديف.

وذكر بيان للهيأة التطبيعية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية أجرت قرعة نهائيات دوري الرديف للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ في مقر الاتحاد، بحضور نائب رئيس اللجنة (عدنان أكبر محمد علي)، وعضو اللجنة (عباس عبد الرحمن)، وأعضاء قسم المسابقات وممثلي الأندية المتأهلة البالغ عددها ١٢ نادياً.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على أن تنطلق المباريات يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٠٢١/٧/٢.

وأشار إلى أن الفرق المتأهلة قسمت على أربع مجموعات تضم كل منها ثلاثة فرق، ضمت المجموعة الاولى الصناعات والشرطة وفريق الحسين، والمجموعة الثانية تألفت من الكهرباء والزوراء والمرور، أما المجموعة الثالثة فقد ضمت الجوية والمصلحة والطلبة، والمجموعة الرابعة تألفت من فرق الجامعة وبغداد والجيش. ولفت إلى ان الفرق ستلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل من كل مجموعة فريق واحد الى الأدوار النهائية، وستنطلق المباريات يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٧/٢.