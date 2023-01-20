أمر قضائي بحبس داني ألفيش بقضية اعتداء جنسي

شفق نيوز/ أمر قاض إسباني، بحبس لاعب كرة القدم البرازيلي، داني ألفيش احتياطيا بتهمة الاعتداء الجنسي، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن قناة "لا سيكستا تي في" وصحيفة "لا فانغارديا" المحلية، الجمعة.

وقالت الوكالة، إن مسؤولي المحكمة الذين اتصلت بهم قالوا إنهم لا يستطيعون تأكيد الخبر.

وفي أول تعليق لها على القضية، دافعت زوجة ألفيش، جوانا سانز، عن زوجها عبر صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي وكتبت على إنستغرام عبارة "معًا" مروفقة بصورة لأيدي متشابكة.

كما شكرت جوانا، وهي عارضة أزياء، أحبائها جميع من قدم لها الدعم في مثل هذه اللحظة الحساسة، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية وأضافت جوانا المنحدرة من جزر الكناري "شكرا لكم على رسائل الدعم العديدة ورموز المودة".

وكانت محكمة في كتالونيا بدأت في وقت سابق هذا الشهر إجراءات دعوى قضائية بشأن جريمة اعتداء جنسي مزعومة جراء شكوى تقدمت بها سيدة زعمت حدوثها في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وحددت الشرطة الإقليمية أن السيدة التي تقدمت بشكوى في الثاني من يناير الحالي تتهم اللاعب، البالغ من العمر 39 عاماً، بلمسها بشكل غير لائق.

وحسب الصحف المحلية، حدثت الوقائع المزعومة في ملهى ليلي شهير في برشلونة ليل 30-31 ديسمبر الماضي.

والجمعة، أوضح ناطق باسم الشرطة الكاتالونية لوكالة فرانس برس "لقد جاء (ألفيش) هذا الصباح إلى مركز الشرطة في ليس كورتس"، أحد أحياء برشلونة، حيث "تم استدعاؤه، جرى اعتقاله وهو في طريقه" إلى محكمة العدل في برشلونة.

من ناحيته، نفى ألفيش في رسالة بعثها إلى القناة الإسبانية "أنتينا 3" في الخامس من الشهر الحالي، ارتكاب أي سلوك إجرامي وقال إنه لا يعرف مقدمة الشكوى.