أمر سر نادي كربلاء ينفي صدور مذكرة قبض بحقه: الخلاف تم حله عشائرياً

شفق نيوز/ نفى أمين سر نادي كربلاء الرياضي، وليد حسين، يوم السبت، صدور مذكرة قبض وتحرٍ بحقه بسبب اعتدائه بالضرب على الحكم الدولي علي صباح بعد نهاية مباراة كربلاء ودهوك في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال حسين لوكالة شفق نيوز "لا علم لي بصدور مذكرة قبض بحقي وفوجئت بهذا الأمر وأنا حالياً موجود في كربلاء ولم يصلني أي تبليغ قضائي".

وأوضح "عشيرتي وعشيرة الحكم علي صباح اتفقتا على احتواء الخلاف وبانتظار علي صباح المكلف بمهمة تحكيمية في تونس لحين عودته وحل الخلاف جذرياً".

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم اتخذت قراراً بحالة مباراةِ كربلاء ودهوك التي جرت في ملعبِ كربلاء ضمن منافساتِ الدوري الممتاز المرحلة الأولى الجولة الخامسة عشر، وبعد الاطلاع على الأولياتِ كافة، ومنها تقريرا الحكام ومقاطع الفيديو التي وصلت إليها والتي لوحظ فيها لحظة قيام أمين سر نادي كربلاء وليد حسين بالضرب المبرح على رأس الحكم الدولي علي صباح عداي أثناء خروجه من الملعبِ ما أحدث شجاً عميقاً في رأس الحكم موضحاً بالصور المرافقة.

وقررت اللجنة حرمان وليد حسين من مرافقته الفريق إلى نهاية الموسم الحالي 2022-2023، وعدم دخوله الملاعب استناداً لأحكام المادة 3/51 من لائحة الانضباط.