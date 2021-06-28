أمريكية تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز

شفق نيوز/ تمكنت العداءة الأميركية سيدني ماكلولين من كسر الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز، في ختام التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، لتنهي المسافة في 51.9 ثانية، وهي أول امرأة في العالم تنهي هذا السباق في أقل من 52 ثانية.

وبذلك تكون العداءة سيدني قد كسرت الرقم القياسي السابق والذي كانت تحمله العداءة الأميركية دليلة محمد، وكان 52.16 ثانية.

والجدير بالذكر أن دليلة شاركت في نفس التصفيات وأتت في المركز الثاني حاليا، والاثنتان مع متسابقة أميركية ثالثة تدعى آنا كوكريل، سيمثلون أمريكا في أولمبياد طوكيو.

وكانت العداءة سيدني قد حصلت على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الدوحة لألعاب القوى التي جرت في 2019.

عائلة رياضية

وتأتي العداءة سيدني من عائلة رياضية، حيث أن اباها واسمه "ويلي" وصل لنصف النهائيات في التصفيات المؤهلة للأولمبياد عام 1984.

أما والدتها وتدعى "ماري" كانت عداءة أيضا في المدرسة، وأخيها الأكبر "تايلور" حصل على الميدالية الفضية في سباق 400 متر حواجز في بطولة العالم لألعاب القوى والتي جرت في عام 2016.