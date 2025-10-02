أمريكا ترفض منح الإيرانيين تأشيرات سفر لحضور قرعة كأس العالم

شفق نيوز- طهران

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة رفضت منح وفد بلاده تأشيرة الدخول، لحضور قرعة كأس العالم 2026، على خلفية الأزمة بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الاتحاد أمير مهدي علوي، إن "واشنطن رفضت منح التأشيرة لرئيس الاتحاد مهدي تاج، ولمدرب المنتخب أمير قلعة نوحي، و7 أشخاص آخرين"، مرجحاً أن تحدث تطورات جديدة خلال الأسبوعين المقبلين في هذا الشأن.

وأوضح في تحديث للصحفيين، أن "هذه العملية ستحسم بشكل نهائي بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025. سيقام حفلان هما مراسم القرعة وورشة العمل الأولية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بكأس العالم 2026، وسيشارك فيهما المدرب ورئيس الاتحاد ومدير الشؤون الدولية، إضافة إلى ممثلي الحراسات والإعلام والمراسم"، وفقا لما نقل موقع "إيران إنترناشيونال".

ويأمل علوي أن تدخل رئيس الفيفا جاني إنفانتينو، قد يسهم في رفع الحظر خلال الأسبوعين المقبلين، علما أن القرعة ستجرى في 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل في واشنطن.

وسبق لإنفانتينو أن أكد في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي، أن الفيفا سيبذل قصارى جهده لحل مشكلات التأشيرات لضمان حضور أعضاء المنتخب الإيراني لكأس العالم 2026.

يشار إلى أن إيران من بين 17 منتخبا نجحت بالفعل في التأهل لكأس العالم 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.