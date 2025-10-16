مروان صدام يتوج بذهبية بطولة العراق للملاكمة

شفق نيوز– دهوك

توج الملاكم مروان صدام من مدينة الفلوجة بالمركز الأول في بطولة العراق للملاكمة، التي أقيمت في محافظة دهوك، بعد أداء متميز خلال جميع مراحل المنافسة.

ونجح مروان في التفوق على منافسيه في النزال النهائي ليحصد الميدالية الذهبية، مسجلاً إنجازاً جديداً للملاكمة العراقية.

ويعد هذا الفوز تعزيزاً لمكانة محافظة الأنبار على الساحة الرياضية الوطنية، ويعكس تطور مستوى اللاعبين المحليين وقدرتهم على المنافسة في البطولات العراقية الكبرى.