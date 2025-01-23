مرموش ينضم رسمياً لمانشستر سيتي

شفق نيوز/ أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، يوم الخميس، عن ضم اللاعب الدولي المصري عمر مرموش، قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقدة لمدة خمس سنوات.

من جانبه، أكد مرموش، إنه "شرف كبير ورائع" الانضمام إلى مانشستر سيتي، واصفاً وصوله إلى الاتحاد بأنه حلم تحقق.

وبحسب التقارير، فإن الصفقة كلفت "السيتزن 75 مليون يورو، إلى جانب خمسة ملايين كحوافز إضافية".

وكان مانشستر قد دخل في مفاوضات مع النادي الألماني طوال الأيام الماضية، أثمرت عن نجاحه في التوصل لاتفاق بشأن ضم مرموش في كانون الثاني/ يناير الجاري.

وكان فرانكفورت قد استبعد اللاعب الدولي المصري من قائمة الفريق خلال مواجهة بروسيا دورتموند، يوم الجمعة الماضي، في الدوري الألماني.

وعقب المباراة التي فاز بها فرانكفورت بنتيجة 2-0، نزل مرموش إلى أرض الملعب لتحية جماهير فريقه وتوديعهم قبل الرحيل.

واحتفى لاعبو فرانكفورت بخطوة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، بالاحتفال معه على أرض الملعب بمشاركة الجماهير.