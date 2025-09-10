مرموش يغيب عن ديربي مانشستر سيتي أمام يونايتد

شفق نيوز- متابعة

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، غياب لاعبه المصري عمر مرموش عن مباراة الديربي أمام نادي مانشستر يونايتد، في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتعرض عمر مرموش لإصابة بعد مرور سبع دقائق فقط من بداية مباراة منتخب مصر ومنتخب بوركينا فاسو 0-0، يوم أمس الثلاثاء، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال فريق مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي: "يؤكد نادي مانشستر سيتي أن عمر مرموش تعرض لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر".

المهاجم تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم مساء الثلاثاء.

وأظهرت الفحوصات الأولية التي أُجريت له في مصر أنه لن يكون متاحاً للمشاركة في ديربي مانشستر يوم الأحد، وسيعود الآن إلى مانشستر لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية وبدء برنامج التأهيل، في حين يتمنى الجميع في مانشستر سيتي لعمر الشفاء العاجل.