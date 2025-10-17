مركز جديد لمنتخب العراق بكرة القدم في تصنيف فيفا

شفق نيوز- بغداد

‏تقدم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، مرتبة واحدة في ترتيب المنتخبات الوطنية عالميا بحسب اصدار جدول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتقدم المنتخب الوطني العراقي رسمياً إلى المركز 57 عالمياً في تصنيف فيفا لشهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي الذي صدر اليوم.

‏بينما جاء منتخب العراق بالمركز السابع على مستوى القارة الآسيوية متقدما على المنتخب السعودي بمركز واحد.

وجاء منتخب إسبانيا أول عالميا والأرجنتين بالمركز الثاني وفرنسا ثالثا وانكلترا رابعا والبرتغال بالمركز الخامس.