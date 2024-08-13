"مركز التسوية" يلغي قرار الأولمبية العراقية بـ"حل" الهيئة الإدارية لنادي الزوراء

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الثلاثاء، صدور قرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي بإلغاء أمرها القاضي بحل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة تلقت القرار الصادر عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي ذي العدد (13/استئناف/2024) الصادر بتاريخ 13/ 8/ 2024 بخصوص إلغاء الأمر الصادر عن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية المتضمن حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي وتشكيل هيئة إدارية مؤقتة، وذلك بسبب وجود خلل شكلي في بعض الإجراءات التحقيقية المتبعة خلال إصدار الأمر المذكور".

وأضاف، "تود أن تبين اللجنة الأولمبية بأن قرار المركز لم يمنح الشرعية لأدارة نادي الزوراء الحالية وإنما رسم الطريق القانوني السليم طبقاً للشكلية والاجراءات الواجبة الاتباع وفقاً للصلاحية الممنوحة لها بموجب القانون لإصدار أمر حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء".

وعاهدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بحسب البيان الجماهير الرياضية بأنها "لن تتراجع عن تصويب الأوضاع القانونية للأندية الرياضية ومنها إدارة نادي الزوراء الرياضي وفقاً لأحكام القانون بعد إستكمال الإجراءات التي نص عليها قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي".

وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، قرر يوم الأربعاء، 26 حزيران 2024، حلّ الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، وتشكيل أخرى مؤقتة تسيّر أمور النادي.