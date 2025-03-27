مركز التسوية يقيل رئيس اتحاد السلة العراقي ويمنعه من مزاولة العمل الإداري

شفق نيوز/ أصدر مركز التسوية والتحكيم، يوم الخميس، قراراً باتاً بإبعاد رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي، من منصبه ومنعه من مزاولة أي عمل إداري في جميع الهيئات والمؤسسات الرياضية.

كما أشعر مركز التسوية والتحكيم، اللجنة الأولمبية العراقية بهذا القرار، فضلاً عن تحمل العميدي التبعات المالية كافة.

وقال النائب الثاني لرئيس الاتحاد، خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم منح المنصب بالوكالة ليّ أو للنائب الاول كاوه فيصل، لتسيير أمور الاتحاد لحين إجراء الانتخابات المقبلة".

يشار إلى أن مقر اللجنة الأولمبية العراقية، احتضن يوم الجمعة المصادف 17 آيار/ مايو 2024، الاجتماع الاستثنائي لطرح الثقة عن مجلس إدارة اتحاد السلة من قبل الهيئة العامة، بحضور 105 أعضاء من الهيئة العامة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، حسين العميدي، في حينها لوكالة شفق نيوز، إن "العملية الانتخابية أجريت اليوم بكل شفافية وديمقراطية وأمام الجميع، حيث انتخابات مكتملة الأركان القانونية والإدارية وبإشراف مباشر من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية".

وجرت الانتخابات بحضور 105 من أصل 109 أعضاء من الهيئة العامة، وتم التصويت من قبل 99 عضواً، وسبعة منهم لم يدلوا بصوتهم، لتبدأ عملية العد والفرز والتي أسفرت عن فوز العميدي، برئاسة اتحاد السلة مجدداً.

وحصل حسين العميدي، على 76 صوتاً، بينما فاز النائب الأول كاوه فيصل بـ61 صوتاً، والنائب الثاني خالد نجم بـ60 صوتاً، ومحمد صالح بـ59 صوتاً، وسدير محمد بـ63 صوتاً، وبلال مولود بـ64 صوتاً، وفيصل غازي بـ58 صوتاً.