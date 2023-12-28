مركز التسوية والتحكيم الرياضي يردُّ دعوى رعد حمودي

شفق نيوز/ ردّ مركز التسوية والتحكيم الرياضي الشكوى التي تقدم بها رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية السابق رعد حمودي بدعوى عدم قانونية الإجراءات المتخذة بإقالته من قبل الجمعية العامة في اجتماعها الاستثنائي الأخير.

أكّد ذلك اليوم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبدالحميد ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، مبيناً "ان اللجنة الأولمبية تسلمت إشعاراً رسمياً من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بردّ الدعوى التي كانت تقدم بها حمودي إثر إقالته".

وكانت الجمعية العامة إتخذت قراراً باقالة الرئيس السابق رعد حمودي في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته في الخامس من شهر كانون الأول الجاري بعد إجراءات شرعية على وفق مفردات النظام الداخلي والقانون الأولمبيين النافذين.