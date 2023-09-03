مرشحان للمنصب.. أربيل تحتضن انتخابات خليفة "العبادي"

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، يوم 10 أيلول الجاري، موعداً لإجراء انتخاب رئيس الاتحاد العراقي للعبة خلفاً للرئيس السابق جميل العبادي.

وقال عضو الهيئة العامة سوادي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المكلفة بإدارة انتخابات المنصب الشاغر ستقيم انتخابات استثنائية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بغية اختيار رئيس جديد للاتحاد خلفاً للرئيس السابق جميل العبادي، الذي حُكم عليه بالحبس عام بقضية في المحاكم العراقية".

وأضاف حسين، أن "اللجنة المكلفة فتحت باب الترشيح للمنصب، وتقدمت شخصيتان لإشغال المنصب لقيادة الاتحاد للمرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن "الشخصيتين اللتين قدمتا لاشغال المنصب تعدان من الشخصيات المعروفة وهما أحمد عبد الأمير عبد الرضا شبر، وحبيب علي طاهر".

ولفت حسين، إلى أن "الاتحاد رأى من الضرورة اختار رئيساً جديداً يشغل المنصب بعد غياب الرئيس السابق، وذلك لأجل تسنم المهمة وإدارة عمل الاتحاد إلى جانب زملائه بالمكتب التنفيذي في اتحاد الطائرة".

يذكر أن القضاء العراقي حكم على رئيس الاتحاد السابق، جميل العبادي، بالسجن مدة عام مع التنفيذ في قضية تزوير.