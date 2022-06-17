مرجعاً السبب لـ"CD".. حلاته: لا وساطات ولا محسوبيات اثرت على اعادة النظر بعقوبة الجوية

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم طه عبد حلاته، تفاصيل التراجع عن فرض عقوبة على نادي القوة الجوية، والتي أثارت جدلاً في الوسط الرياضي بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الزوراء مؤخراً.

وقال حلاته لوكالة شفق نيوز، "ما حدث ليس تراجعاً، بل هناك ادلة جديدة وقرص مدمج CD يتطلب مراجعة القرار، وبطلب من مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهذه حالة طبيعية جدا، استغرب إثارتها منذ أمس في وسائل الإعلام".

وأضاف، "تمت مراجعة القرار المقدم من الأمانة العامة لاتحاد الكرة بشأن قرارنا الخاص بمباراة فريقي القوة الجوية والزوراء التي أقيمت في ملعب الشعب الدولي بتاريخ 13 من هذا الشهر ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس، وتريثنا بتطبيقه لظهور أدلة جديدة لابد النظر بها لكن لم تكن متوفرةً للجنة عند صدور القرار، فقررت اللجنة قبول الطلب وايقاف تنفيذ العقوبَة الصادرة بحق نادي القوة الجويّة الواردة في القرار 117، ليوم 16 من هذا الشهر لحين الاطلاع على جميع الأدلة والحالات التي حدثت في المباراة، كما قررت اللجنة استضافة مشرف المباراة والمنسق الأمنيّ للمباراة يوم الاثنين المقبل في الساعة الثانية عشرة ظهراً للاستفهام عن التفاصيل اكثر".

وسئل عن وجود وساطات وتدخلات على القرار، "ابداً والله، فهذا الشيء لم يحدث، ودائما ما نرى الأولوية في الحق بقراراتنا، وحينما تصدر أي قرار نراه فيما بعد غير صحيح، نوقفه ونتريث به من جانب المهنية لاتخاذ القرار الصحيح".

اجتمعت، لجنة الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم لمُناقشة تقريري حكم ومُشرف مباراة ناديي الزوراء والقوة الجويّة التي جرت في ملعبِ الشـعب الدوليّ ضمن بطولةِ كـأس العراق يوم الاثنين الموافق (13\6\2022)، وكذلك مُشاهدة مقاطع الفيديو الخاصّة بالمباراةِ والأحداث التي جرت بعد انتهائها.

واطلعت اللجنةُ على تفاصيل التقريرين أعلاه ومقاطع الفيديو، ولاحظت وجودَ أعمال شغبٍ وفوضى من قبل جمهورِ نادي القوة الجويّة وإلحاق الضررِ في مقاعدِ المتفرجين، وكذلك التجاوز على الحكمِ الدوليّ المُساعد الأول كرار عبد الكريم بضربه بقناني الماءِ والحجارةِ، وهو ما أدّى إلى إصابةِ كتفهُ الأيسر.

وعليه قررت اللجنة ما يلي:

وكانت اللجنة قررت معاقبة فريق القوة الجوية لوجود أعمال شغب وفوضى قام بها جمهوره باللحاقه الضررِ في مقاعدِ المتفرجين، وكذلك التجاوز على الحكمِ الدولي المساعد الأول كرار عبد الكريم بضربه بقناني الماءِ والحجارةِ وكانت العقوبات كما يلي :

1- حِرمان فريق نادي القوة الجويّة من اللعبِ على أرضه المُفترضةِ وبدون جمهورٍ ولخمس مبارياتٍ، استناداً لأحكامِ المادة 67/ انضباط، وبدلالةِ المادة 15 انضباط، على أن يجري سريانُ العقوبة في هذا الموسمِ والموسم المُقبل 2022-2023.

2- فرض غرامةٍ ماليةٍ على نادي القوةِ الجويّة مُقدارها (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي، استناداً للمادة 19 انضباط .

3- يتحملُ نادي القوة الجويّة الأضرارَ التي حدثت في ملعبِ الشعب الدوليّ حسب ما تقررهُ اللجنةُ التحقيقيّة المُشكلة من قبل وزارةِ الشَباب والرياضة .

4- تمّ استدعاءُ كل من مدربِ نادي القوة الجويّة (قحطان جثير) ورئيس رابطة مُشجعي القوة الجويّة (ضياء سمير) ورئيس رابطة مُشجعي نادي الزوراء (أمير المالكي) للحضورِ إلى مقرّ الاتحاد (لجنة

الانضباط) يوم الاثنين المُوافق (20 / 6 / 2022).