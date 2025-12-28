مرتبط بوزارة الشباب.. نادي الموهبة الرياضي ينتخب حسام حسن رئيساً له

شفق نيوز- بغداد

أعلن نادي الموهبة الرياضي التابع لوزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، انتخاب حسام حسن رئيساً له، في المؤتمر الانتخابي الذي أقامه النادي وفقاً لقانون الأندية النافذ.

وبعد فرز الأصوات، فاز بعضوية الهيئة الإدارية كل من: حسام حسن، لطيف الطرفة، حيدر عرنوص، محسن طعمة، صفاء عليوي، علي قاسم، مهند عبد الواحد، علي فؤاد، إياد طارق، وإسراء أحمد.

وعقب توزيع المناصب، تم انتخاب: حسام حسن رئيساً للنادي، ولطيف الطرفة نائباً للرئيس، وعلي فؤاد أميناً للسر، وحيدر عرنوص أميناً مالياً.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي الموهبة الرياضية حسام حسن، إن "النادي سيشكل إضافة نوعية للأندية الرياضية في العراق"، مؤكداً "الاعتماد على مراكز الموهبة الرياضية التي تميزت بها وزارة الشباب والرياضة، بهدف استثمار المواهب وصقلها من خلال مدربين أكفاء وأساليب تدريبية علمية حديثة، فضلاً عن المشاركة في البطولات والمسابقات المختلفة".

وأضاف حسن، ان النادي "سيسهم في رفد المنتخبات الوطنية، إذ سيتم التركيز على الفئات العمرية لصناعة جيل رياضي واعد يخدم الرياضة العراقية"، مشيراً إلى أن "وزير الشباب والرياضة، هو صاحب فكرة تأسيس نادي الموهبة الرياضية".

وأُقيم المؤتمر الانتخابي بحضور وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، والملاك المتقدم، وأعضاء الهيئة العامة لنادي الموهبة الرياضي، وعدد من موظفي وضيوف الوزارة، حيث أُقيم المؤتمر في قاعة دائرة العلاقات والتعاون الدولي، وبحضور نصاب قانوني كامل بلغ 94 عضواً يمثلون الهيئة العامة.