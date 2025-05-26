مراكز متقدمة لغاز الشمال ببطولة أندية العراق للشراع والألعاب المائية

شفق نيوز/ حقق نادي غاز الشمال، يوم الاثنين، نتائج متميزة في بطولة أندية العراق للشراع والألعاب المائية التي نظمها الاتحاد العراقي للعبة في المركز التدريبي التابع له في العاصمة بغداد، بمشاركة واسعة من الأندية من فئتي البنين والبنات.

وجاءت مشاركة نادي غاز الشمال بإشراف المدربين علاء تحسين علي وعمر طيف ولهان، حيث تمكّن الفريق من إحراز المركز الأول فرقياً لفئة البنات بعد تألق اللاعبات في المنافسات الفردية، إذ أحرزت اللاعبة ملاك عمار سلمان المركز الأول في فعالية 4.7، فيما نالت زميلتها لانا أنمار سلمان المركز الثالث في الفعالية ذاتها.

أما في فئة الشباب، فقد أحرز الفريق المركز الثاني على المستوى الفرقي، وحقق اللاعب يوسف فراس نوري المركز الأول في فعالية 4.7، بينما جاء صفاء ضياء حمد في المركز الثاني ضمن فعالية ILCA7، تلاه اللاعب عمر علي حمد الذي أحرز المركز الثالث في فعالية ILCA6.

وأعرب مسؤولو النادي عن فخرهم بالنتائج التي تعكس تطور مستوى الفريق، مؤكدين استمرار الدعم للاستحقاقات المقبلة.