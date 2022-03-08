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مذكرة تعاون بين الاتحاد العراقي ونظيره الفرنسي لتطوير الكرة النسويّة

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-08T10:23:40+0000
مذكرة تعاون بين الاتحاد العراقي ونظيره الفرنسي لتطوير الكرة النسويّة

شفق نيوز/ أطلقَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الثلاثاء، مشروعَ  رعاية كرة القدم النسويّة بالتعاون مع السفارةِ الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وسيشمل رعايةَ وتطوير 100 لاعبة لثلاث فئات، فضلاً عن 30 مدربةً و30 حكماً و30 من القياداتِ الإدارية، ومن جميع المحافظات.

وقالَ وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، في المؤتمر الصحفي الذي جمعهُ بالسفير الفرنسي في العراق ايريك شوفالييه وحضرته وكالة شفق نيوز؛ "أتقدمُ بالتهنئةِ للمرأة العراقيّة ولكل نساء العالم في عيدهن السنوي.

مؤكداً سعادته بتوقيع اتفاقيةِ التعاون بين الاتحاد  والسفارة الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرةِ القدم لإطلاق مشروع رعاية كرة القدم النسائية".

وأضافَ درجال: "إنها فرصةٌ طيبة للاستزادة من الخبرات والقدرات الفرنسية التي لديها سمعةٌ طيبةٌ على الصعيدين الأوروبي والدولي".

وتابع ان "الهدفُ من المشروع هو تطويرُ وتأهيل القيادات الإدارية النسويّة  وإشراك المُدربات والحكمات ومن كل المحافظات في معايشاتٍ مع نظيراتهن الفرنسيات، كذلك المساهمة والمشاركة في المعسكرات التدريبيّة بالتنسيق بين الاتحادين العراقي ونظيره الفرنسي لكرةِ القدم بالتعاون مع السفارة الفرنسية في العراق".

من جهته، أعربَ السفير الفرنسي في العراق، ايريك شوفالييه، عن سعادته بتوقيع اتفاقيةِ التعاون، مؤكداً: إن الرياضة النسوية، وتحديداً كرة القدم، تساعد بالتعريفِ والمساهمة في الكثير من القيم الايجابية، مضيفاً: إن درجال نجمٌ غني عن التعريف ونتشرف بوجوده في السفارةِ الفرنسية، وسعادتنا تكمنُ في الانطلاق بتأسيس برنامج مشترك لدعم كرة القدم النسوية، وهذا البرنامجُ انطلق وسيكون باباً لمد يد العون، وستندرج فيه الكثير من البرامج لصالح النساء العراقيّات من أجل تحقيقِ المساواة بين الجنسين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان المؤتمر حضره مدير الرياضة في إقليم كوردستان الدكتور شاكر أحمد سمو وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، فضلاً عن عددٍ من المدراء العامين في الوزارة.

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