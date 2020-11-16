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مدينتان تحتضنان بطولة اندية العراق للمصارعة للمتقدمين والاحداث

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-16T07:36:10+0000
مدينتان تحتضنان بطولة اندية العراق للمصارعة للمتقدمين والاحداث

شفق نيوز/ اكد نائب رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة مهدي حسن، يوم الاثنين، ان الاتحاد حدد مدنتين لاستضافة بطولتي المتقدمين والاحداث لاندية العراق للمصارعة الحرة والرومانية.

وقال حسن لوكالة شفق نيوز؛ ان الاتحاد حدد دهوك لاستضافة منافسات الكبار (المتقدمين) للمدة من العشرين الى الثالث والعشرين من شهر كانون الأول المقبل".

وأضاف أن الديوانية ستضيّف بطولة الاحداث للمدة من العاشر ولغاية الثالث عشر من شهر كانون الأول المقبل.

واوضح انه لا يحق مشاركة اللاعبين الذين لا يمتلكون بطاقة اللاعب التي تحتوي على معلوماته بالكامل ، مبينا انه سيتم اجراء عملية الوزن قبل المنافسات.

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