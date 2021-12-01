مدير الشركة المنفذة لملعب الحبيبية: مباراة اليوم لا تُعد افتتاحاً رسمياً

شفق نيوز/ اكد مدير الشركة المنفذة لملعب المدينة (الحبيبية) فلاح منفي، يوم الأربعاء، ان استضافة الملعب لمباراة نهائي بطولة غرب آسيا للشباب بين العراق ولبنان لا يعد افتتاحاً رسمياً للمعلب.

وقال منفي لوكالة شفق نيوز، "لم اتوقع ان تقام المباراة الختامية على ملعب المدينة إلا قبل خمسة أيام ، مؤكدا بان اقامة المباراة لا تؤثر على أعمال الشركة في الملعب".

واضاف، ان "ملعب المدينة جاهز بالكامل باستثناء البوابة الشمالية التي مازال العمل متواصل فيها وستنجز خلال الأيام المقبلة".

وكشف منفي عن "موعد التسليم النهائي للملعب ، مبيناً ان "التسليم النهائي سيكون في السادس والعشرين من شهر كانون الاول الحالي".

وبين ان "الشركة حرصت من منطلق وطني خالص لانجاز الملعب وانها سعيدة لاقامة المباراة الختامية كونها ستكون بوابة مهمة جداً لرفع الحظر عن ملاعب بغداد والمحافظات العراقية".

ولفت منفي، الى انه "يعي اهمية اللقاء ولايهمه ان تأثر الملعب بعد اللقاء من مخلفات تحدث بعد كل لقاء بسبب الزخم والاقبال الجماهيري الكبير ، وحتى إن حدث ستقوم الشركة بتأهيله مجددا على حسابها الخاص كون انجاح مهمة وطنية تعادل ثروته".

واشار الى ان "الشركة انجزت مرآب العجلات واصبحت تستوعب حالياً 430 سيارة وسيكون جاهزاً لاستقبال عجلات الجمهور والضيوف بشكل نظامي".

وختم منفي بالقول، "على الرغم من عدم تسلم حقوقنا إذ لم نستلم دفعاتنا المالية حسب الاتفاق لحد الان ، الا اننا وضعنا مصلحة البلد فوق كل اعتبار ، إذ أن هذه المباراة ستكون بوابة النجاح ورفع الحظر على العراق وسيكون ملعب المدينة الفأل الحسن للعراقيين"، مثمناً في الوقت نفسه الجهود كافة الذي بذلتها كل الكوادر الهندسية والفنية والخدمية التي عملت في انجاز الملعب الذي اصبح اليوم تحفة معمارية تضاف لمعالم بغداد الجميلة التي نفخر بها".