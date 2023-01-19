مدير المنتخب العراقي: متفائلون بنيل اللقب وكورونا تبعد لاعباً عن لقاء اليوم

شفق نيوز/ اكد المدير الاداري للمنتخب العراقي مهدي كريم يوم الخميس، بأن لاعبي المنتخب مستعدون بشكل جيد لملاقاة عمان مساء اليوم في ختام البطولة وهدف الجميع التتويج باللقب وإسعاد الشعب العراقي وهو أبسط شيء يقدم للعراق.

وأشار إلى أن اللاعبين متفائلون وعلى أتمِّ الجاهزية والكل مستعد لتمثيل المنتخب باستثناء اللاعب ريوان امين الذي اصيب بفيروس كورونا والذي سيبتعد عن التشكيلة الاساسية والاحتياط اليوم.

وبين كريم أن المعنويات مرتفعة لدى اللاعبين والتفائل في وجوههم من أجل تحقيق اللقب الرابع في بطولات الخليج والذي سيكون ان شاء الله اليوم عبر بوابة البصرة.

ولفت الى ان منتخب العراق اجرى امس اخر وحدة تدريبية له بملاعب التدريب للمدينة الرياضية وسط معنويات عالية من جميع اللاعبين الذين يملؤهم الأمل بتحقيق الفوز باللقب.