مدرسة عمو بابا: توقف التدريبات يؤثر على المواهب وسنفاتح التطبيعية للاستثناء من الحظر

شفق نيوز/ اعلنت مدرسة عمو بابا الكروية، اليوم الأحد، أن إدارة المدرسة ستجتمع مع التطبيعية يوم غد الاثنين بغية استحصال موافقتها على عودة تدريبات المدرسة بعد توقفه منذ بدء تطبيق قرار الحظر.

وقال كاظم صدام مستشار المدرسة لوكالة شفق نيوز؛ ان الادارة ترى توقف المدرسة سيؤثر سلبا على تواصل المواهب الكروية سلبياً، موضحا أن بناء اللاعب الموهوب يعتمد على تواصل الموهوب واستقرار أدائه الفني واللياقي.

واضاف صدام: لقد التزمنا بقرار الحظر وتوقفنا عن اجراء التدريبات بعد قرار وزارة الصحة وخلية الازمة، ونسعى لعودة المدرسة في الأوقات المسموحة للتجوال.

واكد ان المدرسة رحّلت مواليد 2004 و 2005 للاندية والمنتخبات الوطنية للفئات العمرية، والتحق بالمدرسة مواليد 2013.

وبين ان المدرسة تضم الآن مواهب كروية بدءاً من مواليد 2006 - 2013.

يذكر أن مدرسة عمو بابا خرجت أبرز لاعبي المنتخبات الوطنية مثل علي عدنان صفاء هادي ميمي نشات اكرم نور صبري وكثير من الذين سطع نجمهم في ملاعب الكرة العراقية.