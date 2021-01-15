مدرسة عمو بابا تفتح أبوابها لبراعم جدد

شفق نيوز/ دعت مدرسة عمو بابا الكروية مواليد جديدة للانخراط في تدريبات المدرسة يوم غدٍ السبت في ملعب الشعب الدولي الثاني.

وقال سعدون صدام مدرب المدرسة لوكالة شفق نيوز؛ إن ادارة مدرسة عمو بابا الكروية دعت البراعم من مواليد 2012 - 2013 لتسجيل اسمائهم والانضمام للمدرسة بغية اختبارهم.

وبين صدام؛ أنه سيتم اختيار المواهب وضمها للمدرسة بشكل رسمي بعد اختبارات مركزة، مشيرا إلى أن الاختبارات تبدأ اعتبارا من يوم غد السبت.

وأوضح، أن التسجيل يبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا من كل يومي الجمعة والسبت ولمدة شهر.