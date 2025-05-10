مدرسة عمو بابا تستأنف تدريباتها على دفعتين وتستحدث فئة مواليد جديدة

شفق نيوز/ أعلنت مدرسة عمو بابا الكروية، يوم السبت، استئناف تدريبات مواهبها الكروية على دفعتين، بعد توقف مؤقت بسبب ارتباط اللاعبين الصغار بامتحاناتهم الدراسية.

وقال المدرب عصام خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "تدريبات الفئة الأولى التي تضم مواليد 2017 إلى 2019 انطلقت اليوم على ملعب الشعب الدولي الثاني"، مشيراً إلى أن "التدريبات كانت مؤجلة مؤقتاً بسبب انشغال اللاعبين بالامتحانات المدرسية".

وأضاف أن "الفئة الثانية التي تضم مواليد 2013 حتى 2015 ستستأنف تدريباتها في 25 من شهر أيار الجاري، بعد انتهاء التزاماتهم الدراسية".

وأشار خليل، إلى أن "المدرسة استحدثت فئة جديدة من مواليد 2019، تم ضمّها إلى الفئات السابقة ضمن سياق سنوي معتمد يهدف إلى اكتشاف واحتضان المزيد من المواهب الكروية الناشئة".

وتابع أن "مدرسة عمو بابا تضم عدداً من المواهب الواعدة"، متوقعاً أن "يكون لها مستقبل بارز في الأندية العراقية والمنتخبات الوطنية".

كما أشاد خليل، ، بالدور الكبير الذي تؤديه المدرسة في صناعة نجوم الكرة العراقية تحت إشراف كوادر تدريبية عالية الكفاءة.

يُذكر أن مدرسة عمو بابا تأسست عام 2001 في العاصمة بغداد، وتُعد من أبرز روافد الكرة العراقية، حيث خرّجت العديد من اللاعبين الذين يمثلون حالياً الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات.