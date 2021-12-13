مدرسة عمو بابا تدعو ثلاثة مواليد جديدة لاختبارات "حرّاس المرمى" وفق شروط

شفق نيوز/ اكد مدرب حراس مدرسة شيخ المدربين عمو بابا الكروية جمال حمودي اليوم الاثنين، عن فتح أبواب المدرسة أمام المواليد الجديدة للموسم الجديد.

وقال حمودي لوكالة شفق نيوز؛ انه اجتمع مع ادارة المدرسة الكروية وتم الاتفاق على دعوة ثلاثة مواليد للدخول في اختبارات خاصة بحراس المرمى.

واضاف ان الدعوة ستكون عامة لحراس مرمى مدرسة عمو بابا للاختبارات من مواليد 2007 و 2008 و2009.

وبين أن موعد الاختبارات سيبدأ يوم الجمعة المقبل في الساعة العاشرة صباحاً في ملعب الشعب الدولي.

واشار الى ان "الاختبارات ستكون بشروط لحراس المرمى ممن يمتلكون مواصفات الحارس مثل الطول والمرونة ورد الفعل اضافة الى الموهبة".

ومضى بالقول إن "المدرسة خرجت حراس مرمى على مستوى عالي مثلوا الاندية والمنتخبات الوطنية، ومازالت رافدا للفرق العراقية بمختلف فئاتها".