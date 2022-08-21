مدرسة "عمو بابا" الكروية تنقل تجربتها إلى السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مدرسة "عمو بابا" الكروية، يوم الأحد، عن البدء بجولة في السليمانية بإقليم كوردستان لتطوير مدارس ومواهب المحافظة في كرة القدم.

وقال رئيس وفد المدرسة الكروية، سعدون صدام، لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد وصل إلى السليمانية ويضم خيرة مدربي العراق الذين مثلوا المنتخب الوطني في عقود مختلفة ويمتلكون خبرة طويلة في مجال كرة القدم".

وبين أن "المدرسة تضم مدربين على مستوى عالٍ مثل واثق اسود، وابراهيم علي، وشاكر علي، وعصام خليل، وجعفر عمران، وجمال حمودي، والقائمة تطول".

وأوضح أن "الهدف من زيارتنا هو لنقل خبرة وتجربة مدرسة عمو بابا لمدارس السليمانية الكروية التي بدأت بتأسيس المدارس التخصصية في الآونة الأخيرة".

وأشار صدام إلى أن "إدارة مدرسة عمو بابا قدمت تجهيزات ومعدات لمدرسة السليمانية بغية الإستفادة منها، وستقوم برفدها بالمزيد وبشكل متواصل".

ولفت إلى أن "مواهب مدرسة عمو بابا سيجرون تدريبات مشتركة ومباريات ودية مع مدرسة السليمانية الكروية بغية الإفادة والتأقلم على خوض المباريات النظامية".

وختم بالقول إن "مهمة مدرسة عمو بابا تستمر لمدة أسبوع وستكون هنالك محاضرات عملية ونظرية، وسيتم إشراك مدربين شباب من السليمانية للمعايشة مع مدربينا".