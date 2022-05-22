مدرب إيران: العراقيون يمتلكون مهارات عالية

شفق نيوز / أعرب مدرب منتخب إيران الأولمبي مهدي مهديفيكيا، عن سعادته لتواجده مع وفد المنتخب الأولمبي الإيراني في العراق.

وقال مهديفيكيا، إن هذه هي المرة الرابعة التي يزور بها العراق، اذ سبق وان جاء كلاعب مرتين مع الأندية، ومرة واحدة مع المنتخب الوطني في 2001 وفاز منتخبه الايراني فيها على المنتخب العراقي بهدفين لهدف وكان ذلك في آخر زيارة له قبل 21 عاماً" .

وأضاف: "نحن مستعدون لبطولة التصفيات الآسيوية منذ وقت مبكر وسعداء للعب أمام المنتخب الأولمبي العراقي"، مبدياً إعجابه بالمنتخب العراقي ولاعبيه لكونهم يمتلكون مهارات عالية" .

وأكد المدرب الإيراني، أن "أفضل شيء عمله الاتحادان العراقي والايراني هو هذا المعسكر التدريبي والمباراتين التجريبيتين لمعرفة امكانيات اللاعبين وعلى قدراتهم قبل الدخول في المنافسات الرسمية، وكذلك ملاحظة جانبهم البدني والفني" .

وأوضح أن "لاعبين محترفين إيرانيين سيلتحقان بالمنتخب الأولمبي أحدهم مقيم في هولندا، وآخر في بولندا علما أن أغلب اللاعبين الآخرين محليون".

واجرى المنتخب الاولمبي الايراني اليوم، أول وحدة تدريبية له على ملعب الشعب الدولي، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي العراقي وضيفه الأولمبي الايراني، مباراتين وديتين على ملعب المدينة ببغداد، يوم الجمعة والثلاثاء المقبلين .