مدرب إيراني يقود منتخبي الركبي العراقي للرجال والنساء

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي المركزي للركبي اليوم الثلاثاء، عقداً تدريبياً مع المدرب الإيراني حميد رضا زادة يتولى بموجبه تدريب المنتخبين العراقيين للركبي للرجال والنساء.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للركبي فريق عبد الله هزاع لوكالة شفق نيوز؛ "نثمن دور رئيس اللجنة الأولمبية لرعايته إتحاده وانتداب المدرب الايراني املاً ان يشكل ذلك إضافة مطلوبة للركبي العراقي وهو في مرحلة البناء".

وأضاف هزاع أن "اعضاء الاتحاد عازمون على تشريف اللعبة والظهور عند حسن ظن اللجنة الأولمبية في الارتقاء بالركبي العراقي وتوسيع قواعده الشعبية وخلق منتخبات قادرة على الظهور بمستويات ونتائج مشرفة".

وبين أن "التعاقد جاء بهدف توسيع قواعد اللعبة في عموم محافظات البلاد وأن يعمل المدرب الجديد في استقطاب الفئات العمرية الصغيرة والواعدة كي نضمن تدرّجها إستمرارها مع اللعبة لانها حديثة في العراق".

يشار ان المدرب الايراني حميد رضا زادة الذي كان قد مثل منتخب بلاده 12 سنة متواصلة نال خلالها لقب أفضل لاعب في آسيا لثلاث مرات كما حقق العديد من الألقاب على صعيد الدوري الايراني بالاضافة لتوليه مسؤولية تدريب منتخب إيران للأربع سنوات الأخيرة.