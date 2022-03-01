مدرب إيراني للاشراف على المنتخبات العراقية للدراجات

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي المركزي للدراجات، اليوم الثلاثاء، عقداً تدريبياً مع المدرب الايراني "محمد رضا رجبلو" يتولى بموجبه تدريب المنتخب الوطني والاشراف على منتخبات الفئات العمرية الأخرى للعبة.

وقال رئيس الاتحاد محمود عزيز، في بيان ورد إلى لوكالة شفق نيوز، "نطلب من اللجنة الأولمبية التي رعت الاتفاق، منح إتحاده المزيد من الوقت لتحقيق النتائج المرجوة"، موضحاً أن "مشاركتين مهمتين تنتظر المنتخب خلال شهر آذار الحالي في طواف تركيا وبطولة آسيا التي ستقام في طاجكيستان".

من جانبه اكد رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي، وفق بيان صدر عنه، "حرص اللجنة الأولمبية على دعم جميع الاتحادات الوطنية بتحمل التكاليف المالية للتعاقد مع المدربين العرب والأجانب للمنتخبات العراقية"، مشدداً على "متابعة ومراقبة أداء ونتائج المدربين المنتدبين لمنتخباتنا الوطنية".

وأكد حمودي، أنه "سيجري زيارات ميدانية للوحدات التدريبية للمنتخبات الوطنية لجميع الاتحادات الرياضية"، لافتاً إلى "ضرورة ان يتعاون إتحاد اللعبة مع المدرب الجديد وان يؤمن له الاقامة الملائمة والنجاح بعمله المقبل، وتأمين تعاون الملاكات التدريبية الوطنية معه والاهتمام في خلق قاعدة مميزة من المواهب والخامات الصغيرة".