مدرب يدعو لإجراء تحقيق مع اللاعبين: يلعبون من "ورا خشومهم" والبعض يتمنى خسارة المنتخب

شفق نيوز/ دعا المدرب حسن احمد إجراء تحقيق مع عدد من اللاعبين والمدربين المساعدين بسبب التراجع الغريب في اداء المنتخب العراقي امام ايران.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "لابد من إجراء التحقيق وعدم ترك الخسارة تمر مرور الكرام كي لا تتكرر الحالة في المباريات المقبلة"، لافتاً إلى أن "عدم وجود متابعة ومساءلة بعد كل اخفاقة يجعل اللاعب يطمئن من عدم وجود من يحاسبه".

وشدد أحمد على ضرورة إجراء تغيير كبير في صفوف اللاعبين لاسيما وان اكثرهم مطمئن من وجوده في المنتخب لعدم اكتشاف لاعبين جدد من قبل المساعدين والإبقاء على هذه المجموعة.

وكشف حسن عن ظاهرة غريبة في صفوف المنتخب قائلاً ؛ إن اللاعب البديل لا يرضى أن يجلس على دكة الاحتياط وقد وصلتني اخبار تفيد بأن البعض منهم يتمنى خسارة المنتخب العراقي لعدم إشراكهم في التشكيلة.

وأبدى أحمد استغرابه للمستوى الهزيل الذي ظهر عليه المنتخب، مشيراً الى ان اغلب اللاعبين يلعبون "من ورا خشومهم" وكانهم جاءوا سخرة وعليه لابد من وجود رادع لمثل هؤلاء اللاعبين لتعود الكرة العراقية لوضعها الطبيعي.

وكان شامل كامل نائب رئيس التطبيعية قال في وقت سابق من اليوم لوكالة شفق نيوز، إن ادفوكات (مدرب المنتخب العراقي) سيبعد لاعبين لا يستحقون تمثيل المنتخب، في المقابل سيدعو لاعبين جدد من فرق الدوري الممتاز بعد القيام بمتابعة خاصة.

ويقبع العراق في المركز الأخير في مجموعته الخاصة بالتصفيات النهائية لكأس العالم، بعد تعادل مع كوريا في سيول، وخسارة كبيرة أمام إيران بثلاثة أهداف نظيفة على ملعبه الافتراضي في قطر.