مدرب ولاعبو العراق يعلقون على تعادل طاجكستان السلبي

شفق نيوز/ قال رحيم حميد المدرب المساعد للمنتخب العراقي، يوم الاثنين، إن مستوى المنتخب أمام طاجكستان لم يكن بالمستوى المطلوب.

وأضاف حميد في تصريح لوكالة شفق نيوز، "كانت مباراتنا الودية امام طاجكستان مهمة لنا بعد توقف طويل، موضحا أن "الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الاول لكنه قدم اداء جيدا بالشوط الثاني".

وتابع أن "عدم الاداء الجيد جاء بسبب ابتعاد تسعة لاعبين قبل اللقاء اضافة الى اضاعة الفرص لعدم تركيز لاعبينا امام مرمى الخصم بسبب التسرع وعدم التركيز قرب مرمى الخصم".

واكد بان "كاتانيتش في المباراة الثانية سيجرب باقي اللاعبين الذين لم يلعبوا بغية الوقوف على التشكيلة النهائية قبل الدخول بالمنافسات الرسمية".

بدوره اكد كابتن المنتخب علاء عبد الزهرة على "اهمية اللقاء امام طاجكستان لمشاركة لاعبين جدد يلعبون لاول مرة في صفوف المنتخب والذين جربهم المدرب كاتانيتش ومنحهم فرصة اللعب امام منتخب طاجاكيستان".

واوضح ان "معسكرنا وخوضنا لقائين وديين في البصرة مهم جداً لتشابه اجوائها مع البحرين والاهم هو تجمع اللاعبين ونأمل تقديم مستوى ايجابي يفرح الجمهور في التصفيات الاسيوية المزدوجة".

من جانبه قال علي عدنان لاعب المنتخب العراقي، "كانت مباراة مهمة رغم قصر فترة الاعداد ، لكن استفاد منها الملاك التدريبي ووقف على مستوى المنتخب وكذلك تعرف على اللاعبين لاسيما الجدد".

واضاف ، "نأمل ان نذهب الى التصفيات في البحرين ونحن مؤهلين والاهم ان نركز اولاً على المباريات الثلاثة بالتصفيات الاسيوية التي تنطلق بالبحرين الشهر المقبل".