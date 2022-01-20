مدرب أوغندا: العراق يملك مؤهلات أفضل من 20 دولة أفريقية لإقامة المباريات الدولية

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الأوغندي، ميلوتين سريدوغيفيتش، يوم الخميس، أن العراق قادر ومؤهل لإقامة مباريات دولية على ملاعبه، عاداً تواجده في العاصمة بغداد بمثابة رسالة للاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وقال المدرب الصربي الشهير بـ"ميتشو"، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، وتابعته وكالة شفق نيوز، ان "العراق يملك إمكانيةَ استضافة المبارياتِ الدولية، بل إنه يملك مؤهلاتٌ أفضل من ٢٠ دولةً أفريقية على أقل تقدير تقام فيها المبارياتُ الدولية".

واضاف "وجودنا هنا في العاصمةِ بغداد رسالةٌ للاتحادِ الدولي وللجميع بأن العراق قادرٌ على تنظيم المبارياتِ الدولية، وسنخوض مباراةً أمام منتخبٍ جماهيره شغوفة بكرةِ القدم، ونتمنى أن نقدم مباراةً جميلةً تليق بالمنتخبين".

واعرب ميتشو عن سعادته بالتواجد في العاصمةِ بغداد وخوض مباراةٍ ودية دوليّة في ملعب المدينة الدولي بعد انقطاع المبارياتِ الدولية هنا في بغداد منذ ٢٠١٣.

وتابع "أجدَ الترحيبَ منذ وصولي للعراق وسعيدٌ جداً بتواجدي في بغداد، انا احترم مختلفَ العناوين العراقية من المدرب والجهاز الفني واللاعبين والجمهور".

واشار الى ان لديه "معرفةٌ بالمنتخبِ العراقي، وكذلك المدرب بيتروفيتش، لأننا زملاءٌ ومن بلدٍ واحد، والمباراةُ هي رسالة بأن كرة القدم رسالة محبة وسلام، واحترمُ المنتخب العراقي الذي يعدُ من المنتخبات العريقة وأقدر الجمهورَ العراقيّ المحب لكرة القدم".

وأوضحَ أن "منتخب اوغندا في طور التجديد، بعد كأس أفريقيا ٢٠١٧ بدأ جيلٌ جديدٌ للمنتخب الاوغندي، وجلّ لاعبينا هم شباب من الذين حصلوا على لقب كأس أفريقيا للشباب التي أقيمت العام الماضي في موريتانيا".

ولفت إلى أن "المباراة الودية مفيدةٌ للمنتخبين بتجريب أكثر عددٍ من اللاعبين، خصوصا أن المباراة خارج أيام الفيفا واللاعبين المحترفين لم يلتحقوا بنا، وبالتالي الفرصة متاحةٍ للمدربين لاكتشافِ لاعبيهم، ونحن حَضرنا بقائمةٍ من اللاعبين الجيدين والمتحمسين".

وختم ميتشو بالقول "اعرف المنتخبَ العراقي، حصلَ على كأس آسيا ٢٠٠٧ وكذلك بطولة كأس العالم للشباب في تركيا، وأعرف ان الجماهير العراقية محبةٌ لكرةِ القدم".