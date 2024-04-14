مدرب نوروز يعلن استقالته بعد خسارته في ديربي كوردستان أمام زاخو

شفق نيوز/ اعلن مدرب فريق نوروز ولي كريم عن استقالته من تدريب فريق كرة النادي بعد خسارته اليوم الأحد أمام زاخو.

وقال كريم في صفحته الشخصية على موقع فيسبوك؛ "أعلن رحيلي واستقالتي من تدريب نادي نوروز، واشكر مشرف الفريق اخي وصديقي وشكرا للكادر المساعد وشكرا لاولادي اللاعبين الذين لم يقصرو ابدا وشكرا للكادر الطبي والكادر الإداري على ما قدموه معي طيلة 4 سنوات بحلوها ومرها، شكرا للجماهير المخلصة للفريق اتمنى للفريق التوفيق".

وخسر فريق نوروز امام زاخو اليوم بنتيجة 0-2 ضمن منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق.

ويحتل نوروز المركز الخامس برصيد 33 نقطة.