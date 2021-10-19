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مدرب نوروز: دخول الجمهور كان عفويا وندعو الاتحاد بعدم اعتبارنا خاسرين امام الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-19T09:34:49+0000
مدرب نوروز: دخول الجمهور كان عفويا وندعو الاتحاد بعدم اعتبارنا خاسرين امام الجوية

شفق نيوز/ أكد مدرب فريق نادي نوروز ولي كريم يوم الثلاثاء، بأن دخول جمهور نوروز للملعب قبل لقاء فريقه أمام القوة الجوية جاء بعد أن أعلن رئيس الاتحاد عبر تصريح له السماح بدخول الجمهور للملعب بنسبة 30 بالمئة في الدور الرابع.

وقال كريم لوكالة شفق نيوز ان الجمهور لم يدخل عنوةً أو كسراً لمقررات خلية الازمة والصحة إلا أنه دخل بعد اطلاعه على تصريح الكابتن عدنان درجال.

واشار الى ان قرار السماح بدخول الجمهور الغي في خبر نشر في الحادية عشر ليلاً ولم يعلم الجمهور بإلغاء القرار ليحضر مبكرا الى الملعب كونه ينتظر هذه اللحظة منذ زمن طويل ومتعطش لحضور مباريات فريقه.

وبين أن ادارة النادي بعد دخول الجمهور الى الملعب واعتراض الجوية طالبته بالخروج لكنه لم يخرج.

ودعا كريم؛ الاتحاد إلى تقدير ظرف النادي وأن يدرس توصية المسابقات جيدا قبل اتخاذ قراره باعتبار نوروز خاسرا وأن يعذر الجمهور الذي كان دخوله عفويا دون تعمد.

وكانت لجنة المسابقات رفعت توصية لاتحاد الكرة اعتبار نوروز خاسرا امام الجوية 0-3 بسبب عدم السيطرة على الجمهور والسماح له بالدخول.

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