مدرب إنكليزي وآخر إسباني لإدارة المواهب الكروية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، يوم الاربعاء، اتفاقها مع مدرب إنكليزي للإشراف على المواهب الكروية التابعة للاتحاد للمرحلة المقبلة.

وقال نائب رئيس الهيئة التطبيعية ومدير المراكز التخصصية لكرة القدم شامل كامل لوكالة شفق نيوز، إنه "تم الاتفاق مع المدرب والخبير المختص بالمواهب الكروية "جون وايتل" لتسلم مهمته في الإشراف الفني على مراكز الموهبة التخصصية التابعة لاتحاد الكرة".

واضاف انه "تم الاتفاق على ان يكون حضوره للعراق لتسلم المهمة بعد انتهاء عيد الفطر".

ولفت كامل الى ان "ادارة مراكز الموهوبين التخصصية التي يديرها (شامل كامل) بدعم من وزارة الشباب والرياضة اتفقت مع المدرب الاسباني مارسيل للاشراف الفني العام على المراكز التخصصية التي افتتحت في بغداد ومحافظات العراق مؤخراً".

وبين كامل ان "المدرب الاسباني عمل مدة طويلة بقطر وتحديدا في اكاديمية اسباير والتي تعد من بين اهم الاكاديميات عالميا".

واوضح انه "وافق على كل الامور الا ان المبلغ الذي يطلبه المدرب الاسباني كبير جدا ، مبينا اننا نامل للتوصل الى حل مقنع يرضي الطرفين".