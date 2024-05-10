مدرب نفط الوسط: حبي للمجازفة يدفعني لإعادة الفريق للمنافسة رغم صعوبة المهمة

شفق نيوز/ أكد المدرب الجديد لفريق نفط الوسط حيدر عبودي، يوم الجمعة، أنه سيبدأ مهمته في تدريب الفريق بعد أن أتم اليوم إجراءات التعاقد مع الإدارة الجديدة.

وقال المدرب حيدر عبودي، لوكالة شفق نيوز؛ ان المهمة صعبة لكنني أحب المجازفة دائما وسأسعى لإعادة وضع الفريق الذي يتذيل ترتيب الفرق".

واشار الى ان "الفريق يمتلك عناصر جيدة وسنعمل على إعادته مجدداً ويدخل في المنافسة وما علينا سنعمله ولن نقصر".

وبين ان "الادارة المؤقتة ألغت التعاقد مع المدرب السابق ثائر جسام، بالتراضي كونه تعاقد مع الادارة السابقة"، موضحاً ان "الادارة السابقة منحلة ولهذا يكون العقد ملغى وغير قانون".