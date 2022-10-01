مدرب ناشئة العراق "منزعج" من الخسارة أمام قطر ويتحدث عن "رطوبة عالية"

شفق نيوز/ أبدَى مدربُ المنتخب العراقي للناشئين أحمد كاظم، انزعاجه من الخَسارةِ التي تعرضَ لها الفريق أمام نظيره القطريّ في باكورةِ مِشواره في تصفياتِ كأس آسيا دون 17 عاماً التي انطلقت اليوم السبت في العاصمةِ العُمانية مسقط.

وقال كاظم في المُؤتمرِ الصحفيّ الذي عقدَ بعد نهايةِ المباراة وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا لم يستحق الخسارةَ أمام مُنتخبِ قطر، لكن ظروفَ المُباراة صعّبت علينا المهمةَ من خلال الإصاباتِ المُتكررة، ومع ذلك لم نكن سيئين في المُباراة".

وأضافَ، "تحدثتُ قبل انطلاقِ البُطولةِ، ومن خلال المُؤتمرِ الصحفي، بأن عاملَ الرطوبة فقط هو ما يقلقنا في هذه التصفياتِ، حيث تأخرَ وصولنا لعمان ووصلنا قبل انطلاقها بيومٍ، وهنا نسبة الرطوبة عالِية جداً لم يعتد عليها لاعبونا"، لافتاً إلى إن "تكرار الإصاباتِ خلال دقائقِ المباراة دليلٌ على ما ذهبنا إليه بمخاوفنا".

وأشارَ كاظم إلى أن "البدايةَ كانت طيبةً لكن سرعانَ ما تأثرَ الفريقُ بعد الإصابةِ التي غادرَ على إثرها اللاعب أيوب إبراهيم"، منوهاً إلى إن "الفريق لاحت له عددٌ من الفرصِ لم تُستثمر على عكسِ المنتخب القطري الذي وفق تماماً في المُباراة".

وأكدَ، إن "التصفيات ما زالت في بدايتها، ولحُسن حظنا فالدورُ المُقبل سنكون في حالةِ انتظارٍ، على أمل أن يشفى عددٌ من اللاعبين المُصابين، وما زلنا نملك حظوظاً كبيرةً بالمُنافسةِ، أمامنا ثلاثُ مبارياتٍ سنركزُ على نقاطها وسنجتهدُ من أجل تحقيقِ أكبر عددٍ من النقاط والمُنافسة على بطاقةِ التأهل".

وخسرَ المنتخب العراقي للناشئين مساء اليوم مباراته الأولى في التصفياتِ أمام منتخب قطر بهدفٍ مقابل هدفين.