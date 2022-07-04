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مدرب ناشئة العراق لكرة القدم: بطولة غرب آسيا "الأفشل" وحكامها "سيئون"

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-04T08:18:18+0000
مدرب ناشئة العراق لكرة القدم: بطولة غرب آسيا "الأفشل" وحكامها "سيئون"

شفق نيوز/ وصف مدرب منتخب الناشئين العراقي لكرة القدم، حسن كمال، يوم الاثنين، بطولة غرب اسيا التي اختتمت في الأردن مؤخراً بأنها "فاشلة بامتياز وافتقدت للعدالة"، فيما اعتبر أنه المدرب "الوحيد" الذي منع تزوير أعمار اللاعبين في المنتخبات العراقية للفئات العمرية.

وقال كمال لوكالة شفق نيوز، ان "الأردن البلد المنظم لبطولة غرب آسيا للناشئين استغل البطولة لصالحه، وحكام البطولة كانوا سيئين، وهي من افشل البطولات التي شهدتها النسخ السابقة".

وبين ان "المنتخب العراقي واجه عقبات منها سوء أرضية الملعب الرسمي الذي احتضن مباريات على مستوى عالٍ، وضعف الاعداد رغم دخولنا بمعسكر في تركيا خضنا خلاله مباراة واحدة فقط مع شباب انطاليا وهي غير كافية رغم أننا عليهم، لكن كنّا نحتاج لاكثر من مباراة قوية لكن لم تسنح الفرصة".

واعتبر كمال انه "المدرب الوحيد الذي ألغى تزوير أعمار اللاعبين في منتخبات الفئات العمرية، ومنتخب الناشئين هو اول منتخب عراقي خال من التزوير ورغم تعرضي لتهديدات وضغوطات لكنني مع الجهاز الفني المساعد لم نتراجع عن مبدأنا هذا".

واشار الى ان "برلمانيين وعسكريين حاولوا الضغط علينا لإشراك لاعبين بأعمار مزورة لكن واجهناهم بشجاعة ولم نتراجع وكان اصرارنا جاداً في ابقاء المنتخب العراقي للناشئين خالٍ من التزوير".

وأحرز المنتخب العراقي للناشئين المركز الثاني في ختام بطولة غرب اسيا بعد خسارته في المباراة الختامية امام لبنان 0-1.

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