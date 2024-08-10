مدرب ناشئة العراق قلق من احتمالات "التزوير"

شفق نيوز/ أعرب مدرب منتخب ناشئة العراق لكرة القدم أحمد كاظم، يوم السبت، عن قلقه من احتمالية حدوث تزوير في أعمار اللاعبين لدى بعض المنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا. وأكد كاظم، لوكالة شفق نيوز، أن الفرق في غرب آسيا أصبحت تمتلك مستويات عالية، لكن التزوير قد يؤثر على تنافسية البطولة ويشوه جودتها.

وقال كاظم إن "معظم الفرق متقاربة في المستوى، لكن ما يثير القلق هو التلاعب بالأعمار الذي قد يحدث في بعض المنتخبات ويؤثر على مستوى البطولة".

وأضاف أن المنتخب العراقي يستعد بشكل جيد للمشاركة في البطولة التي ستنطلق مطلع أيلول المقبل، ويعتبرها فرصة مهمة للاستعداد لتصفيات آسيا، مشيراً إلى أن المنتخب سيضم لاعبين عراقيين مغتربين، ويأمل في تحقيق نتائج جيدة.

وتشارك في بطولة غرب آسيا منتخبات العراق، البحرين، سوريا، عُمان، فلسطين، لبنان، اليمن، والسعودية، والتي قسمت إلى ثلاث مجموعات.

وقد وقع منتخب ناشئة العراق في المجموعة التي تضم منتخبي الأردن ولبنان.