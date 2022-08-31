مدرب ناشئة العراق عن كأس العرب: كانت محطة إعداد وأصبحت مطلباً 

شفق نيوز / كشف مدرب منتخب الناشئين، اليوم الأربعاء، عن تصاعد طموح المنتخب في الوصول الى "أبعد نقطة ممكنة" في بطولة العرب بعدما كانت مجرد محطة اعداد لتصفيات آسيا، فيما بيّن أن مواجهة المنتخب السعودي ستكون بوابته لبلوغ الدور نصف النهائي.

وقال مدرب مُنتخب ناشئة العراق أحمد كاظم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "منتخبنا حضرَ إلى البُطولةِ بداعي التحضير لتصفياتِ آسيا في سلطنةِ عمان مَطلع تشرين الأول المُقبل، خصوصاً إن الجهازَ الفنيّ تسلمَ المهمةَ قبل البُطولةِ بـ 20 يوماً، وحاولنا خلالها إعادةَ ترتيب الأوراق بما متوفرٌ من إمكانياتٍ فنيةٍ وفق الفترةِ الزمنيّة المُحددة.

وأضاف كاطم إن "الطموحَ بدأ يكبر بعد أن تجاوزنا دوريّ المَجموعاتِ برغم وجود منتخباتٍ أفريقيّةٍ قويةٍ، وبالتالي طموحنا التقدم في البطولةِ إلى أبعد نقطةٍ مُمكنة".

وتابع مدرب منتخب الناشئين إن "المُنتخبَ السعوديّ منتخبٌ جيدٌ ومستقرٌ فنياً، ويملك مواهبَ مُميزةً، حيثُ شاهدتهُ في البُطولةِ، ويعدُّ من الفرقِ المُميزة، لكننا سندخلُ المُباراةَ بطموحِ الفوز والمرور إلى نصفِ النهائي".

وتاهل منتخب العراق للناشئين لكرة القدم بطلاً للمَجموعةِ الثالثة برصيد سبع نقاطٍ من انتصارين وتعادلٍ في بُطولةِ كأس العرب دون 17 عاماً التي تستضيفها مدينةُ وهران الجزائريّة وتأهله إلى الدور ربع النهائيّ للبُطولة .