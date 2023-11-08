مدرب ناشئات العراق: لم نأتِ لبطولة غرب آسيا مشاركين وإنما منافسين على لقبها

شفق نيوز/ كشف مدربُ منتخب الناشئات علي حسن، اليوم الأربعاء، أن مشاركةَ منتخب العراق للناشئات في بطولةِ غرب آسيا تعد الأولى له على مستوى هذه الفئةِ العمريّة، وفيما بيّن أن البطولة تضم لاعبات محترفات بأوروبا، أكد ان الفريق العراقي سيكون منافسا وندا قويا للمُشاركين.

وقال مدربُ منتخب الناشئات في المُؤتمرِ الصحفيّ الذي عقدَ لمُدربي منتخبات العراق وسوريا ولبنان والأردن في فندق "ريجنسي" في العاصمةِ الأردنية عَمّان: إن "عمله في الفترةِ السابقة ارتكزَ على اختيارِ لاعباتٍ من فترةِ اختباراتٍ شاقةٍ وطويلةٍ، قبلَ أن تختصرَ قناعاته والملاك التدريبيّ على اختيار (22) لاعبةً من أصل (73) لاعبةً من مختلف محافظاتِ مدن البلاد".

وواصل "أتمنى على منتخباتِ دول غرب آسيا أن تستفيدَ من هذا العمل في ظل الاهتمامِ الحاصل بالكرةِ النسويّة التي دخلت معتركاً كبيراً على صعيد وجودِ لاعباتٍ تضاهي مستوياتهن لاعبين من فئةِ الرجال، وأصبحت الكثيرُ منهن محترفاتٍ في أوروبا".

وأوضح: "منتخبنا استعدَ بتدريباتٍ في العاصمةِ بغداد، وبمعسكرٍ تدريبيّ لمدة أسبوع في إيران، وخوض مباراتين تجريبيتين، وقد أعطتنا فكرةً عامةً، وهو ما يجعلنا نؤكد أن منتخبَ الناشئات العراقيّ سيكون حاضراً في البطولة، بل ونداً قوياً ومنافساً لتحقيق نتيجةٍ مشرفةٍ ".

ويلعب منتخبُ الناشئات أولى مبارياته أمام نظيره السوري في افتتاح النسخةِ الرابعة من بطولة كأس غرب آسيا دون 17 عاماً، وذلك في تمام الساعةِ الخامسة مساء يوم غدٍ الخميس في المباراةِ التي تجري في ملعبِ الأمير محمد بمدينةِ الزرقاء.