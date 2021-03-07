مدرب نادي الموصل: هناك تعمد لقتل الرياضة في المحافظة

شفق نيوز/ اكد مدرب نادي الموصل محمد فتحي ان الرياضة في المحافظة، قتلت بتعمد من قبل القائمين على الرياضة العراقية.

وقال فتحي لوكالة شفق نيوز؛ اننا نشعر وكأننا في مدينة مهجورة منكوبة، مبينا أن المدينة لم تشهد أي إعمار وترميم لاي منشأ رياضي رغم الزيارات ووعود وزراء الرياضة والشباب الذين تعاقبوا على تسلم الحقيبة الوزارية.

وأوضح مدرب نادي الموصل؛ أن المدينة بأكملها لا تملك ملعبا نظاميا واحدا، وان فرق 37 نادياً تجري تدريباتها على ملعب الدواسة وهو ملعب غير صالح، وتابع لمنتدى شباب ورياضة المحافظة، وتبدأ عليها التدريبات من الصباح حتى المساء.

وأكد فتحي؛ انه لايوجد اي دعم حكومي لقطاع الرياضة في محافظة نينوى "لا ملاعب، لا قاعات، لا دعما ماليا"، وهذه كارثة بحد ذاتها وستدفع شباب المدينة لترك الرياضة ليكونوا عالة على المجتمع الموصلي الذي عانى ماعانى من مآسي وكوارث.